Pogoda na 5 dni: będzie upalnie i burzowo

Kilka niebezpiecznie gorących dni. Alarmy drugiego stopnia - 06-08-2020 W części kraju pogoda przez kilka dni będzie stwarzać zagrożenie. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wystąpią niebezpieczne upały. Temperatura będzie sięgać 29-32 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogoda na weekend

W piątek po południu od Lubelszczyzny aż po centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze z opadami o sumie do 10-20 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w porywach burzowych może rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.

Sobota na północy kraju przyniesie przelotny deszcz i burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. Mieszkańcy pozostałej części kraju będą mogli cieszyć się słonecznym dniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr w porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 km/h.

W niedzielę pogodnie zrobi się na południu kraju. W innych regionach niewykluczone są przelotny deszcz i burze z opadami do 10-30 l/mkw. i lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna sięgnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych osiągnie do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Przelotny deszcz i burze

Nowy tydzień pogodnie rozpocznie się jedynie na Dolnym Śląsku. Poza tym obszarem wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których suma opadów wyniesie 10-30 l/mkw. i może pojawić się grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr, który podczas burz będzie rozpędzać się w porywach do 90 km/h.

Wtorek zapowiada się pogodnie jedynie na Pomorzu. W innych regionach przelotnie popada i zagrzmi. Podczas burz suma deszczu wyniesie do 10-30 l/mkw., dodatkowo pojawić się może grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych będzie osiągał do 90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek