Pogoda na 5 dni: burze, grad, porywisty wiatr, możliwe trąby powietrzne

"Proszę na siebie uważać". Ostrzeżenia IMGW na południu Polski - 25-07-2020 Wraz z ciepłem do Polski wracają burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Z prognozy zagrożeń wynika, że również w kolejnych dniach powinniśmy spodziewać się pogodowych niebezpieczeństw. czytaj dalej

Niebezpieczne dni

Niedziela zapowiada się słonecznie na północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu i burze z deszczem do 20-40 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie niewykluczony jest grad, a po południu możliwe są trąby powietrzne. Termometry pokażą maksymalnie od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu do 30 stopni na Dolnym Śląsku. Z południa i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 100 kilometrów na godzinę.

Kolejny tydzień rozpoczniemy na wschodzie i w centrum Polski przelotnymi opadami deszczu i burzami z deszczem do 10-30 l/mkw., lokalnie z gradem. W innych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h.

Synoptycy prognozują słoneczny wtorek na Dolnym Śląsku. W pozostałej części kraju będzie przelotnie padać. Może też zagrzmieć. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 20-40 l/mkw. i wiatr wiejący w porywach do 100 km/h. Lokalnie możliwy jest grad, a po południu trąby powietrzne. Temperatura wzrośnie maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 stopni na Dolnym Śląsku. Z południa i zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Burze, deszcz, trąby powietrzne

W środę już w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszyć będzie deszcz do 20-40 l/mkw. i porywy do 100 km/h. Synoptycy ostrzegają - po południu możliwe są trąby powietrzne. Nadal będzie gorąco - maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu do 30 stopni na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W czwartek pogoda się uspokoi. Jedynie na północy możliwe są przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Zrobi się też nieco chłodniej - maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu do 26 stopni na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 50 km/h.