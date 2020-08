Pogoda na 5 dni: burze gradowe, powrót nieznośnego gorąca

Wysuszona Narew. "Tak niskiego poziomu wody nie pamiętamy" - 17-08-2020 W Narwiańskim Parku Narodowym poziom wody w rzece jest dramatycznie niski. - Żeby uzupełnić te braki, musiałoby popadać bez przerwy kilka-kilkanaście dni, a najlepiej przez miesiąc - mówił dyrektor parku. czytaj dalej

Burzowo

Wtorek na Pomorzu Gdańskim zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpi także przelotny deszcz i burze z opadami o sumie do 30 litrów wody na metr kwadratowy, porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę oraz lokalnie gradem - zwłaszcza na wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

W środę w całym kraju należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu. W zachodnich i południowych regionach niewykluczone są także burze z opadami rzędu 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Czwartek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wróci upał

W piątek na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Weekend zacznie się od zmiennego zachmurzenia na niebie. W sobotę w pasie regionów zachodnich i centralnych wystąpią przelotny deszcz i burze z opadami do 30 l/mkw. opadu, porywami wiatru do 90 km/h oraz lokalnie gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.