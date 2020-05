Pogoda na 5 dni: burze i gorąco, potem drastyczne ochłodzenie

Synoptyk: to może być annus horribilis. Jaka prognoza na lato? - 09-05-2020 Jesteśmy w środku wiosny, jednak według prognoz na kolejne dni, możemy spodziewać się zjawisk pogodowych przypominających bardziej zimę, dlatego część z nas wypatruje już miesięcy letnich. Co przyniesie nam pogoda na czas wakacji? I co z suszą? O tym wszystkim pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Będzie dynamicznie

W niedzielę na zachodzie i południu kraju czekają nas przelotne opady deszczu o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, a na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce również burze. Wtedy może spaść deszcz do 5-15 l/mkw. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Pogórzu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych z prędkością do 70 kilometrów na godzinę, z kierunku południowego.

Nowy tydzień rozpocznie się okresowymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw, a na wschodzie burzami, w trakcie których spadnie do 1-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h a w burzach do 70 km/h.

We wtorek na Dolnym Śląsku będzie pogodnie. W pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Po dynamicznym pod względem pogody poniedziałku, we wtorek możemy spodziewać się znacznie niższej temperatury. Będzie od 10 st. C na Pomorzu do 14 st. Na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i północno-zachodni wiatr w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h.

Wideo Prognozowane opady na kolejne dni (Ventusky.com)

Poniżej 10 stopni

Środa zapowiada się pogodnie na Podkarpaciu. Poza tym przelotnie popada deszcz do 1-5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Na czwartek dla północy synoptycy prognozują przelotne opady deszczu do 1-3 l/mkw. W pozostałych regionach aura będzie pogodna. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał słaby i umiarkowany zachodni wiatr.