Pogoda na 5 dni: burze i żar

Alarmy IMGW przed ulewami i burzami. Nawet drugiego stopnia - 03-08-2020 Miejscami pogoda może stwarzać zagrożenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty drugiego stopnia przed burzami, którym towarzyszyć mają ulewy, a także przed samymi opadami deszczu. czytaj dalej

Wtorek we wschodnich i zachodnich częściach kraju zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach należy spodziewać się dużego zachmurzenia, a także deszczu i burz (z porywami wiatru rozpędzającymi się do 90 km/h i opadami rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy). Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 30 st. C na Podkarpaciu. Przeważnie północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Środa w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przyniesie przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. i powieje z prędkością do 80 km/h. Mieszkańcy pozostałej części kraju będą mogli cieszyć się pogodną aurą. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Upalne dni

Ranni strażacy i nieznośny upał. Hiszpania i Portugalia zmagają się z pożarami - 03-08-2020 Hiszpańscy strażacy walczą z pożarem na terenie Wspólnoty Madrytu, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Niebezpieczna sytuacja panuje również w Portugalii, gdzie rannych zostało trzech strażaków. czytaj dalej

Na czwartek prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek również można spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na Podlasiu mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr.

Początek weekendu na Podkarpaciu upłynie pod znakiem przelotnego deszczu. Na pozostałym obszarze kraju na niebie wystąpi pełnia słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.