Pogoda na 5 dni: burze z ulewnym deszczem i do 31 stopni

Podtopienia, połamane drzewa, problemy na drogach. Skutki ulew na Śląsku - 05-08-2020 Ulewne opady deszczu, jakie nawiedziły we wtorek południowe regiony kraju, spowodowały wiele komplikacji. Na Śląsku odnotowano ponad 170 interwencji strażaków. czytaj dalej

Do 31 stopni

W czwartek na południowym wschodzie kraju wystąpią opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W górach zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Termometry pokażą od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Na piątek synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze od Niziny Szczecińskiej, przez centrum, po Lubelszczyznę. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Poza tym przeważnie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Sobota upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na Pomorzu wystąpią burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Niedziela jeszcze z burzami

W niedzielę na północy i wschodzie Polski przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady do 10-30 l/mkw. i wiatr wiejący w porywach do 90 km/h. Poza tym synoptycy prognozują słoneczną aurę. Termometry pokażą od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze wschodu.

Zapowiada się słoneczny poniedziałek. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.