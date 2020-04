Pogoda na 5 dni: chwilowa, ale odczuwalna zmiana

Inne święta, trudne emocje. Psycholog podpowiada, jak sobie z nimi radzić - 11-04-2020 Do tej pory Wielkanoc kojarzyła nam się z radością i spotkaniami rodzinnymi, ale w tym roku święta będą inne. Większość z nas spędzi je jedynie w gronie domowników, a niektórzy samotnie. Jak poradzić sobie w tym trudnym czasie? Na to pytanie odpowiadała w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 psycholog Danuta Golec. czytaj dalej

Polska pozostanie w nocy jeszcze pod wpływem pogodnego układu wyżowego Max, którego centrum odsunie się znad Warmii w stronę Morza Czarnego. W Niedzielę Wielkanocną ciśnienie będzie spadać, gdyż Polska dostanie się na skraj niżu Tanja znad Skandynawii. Wir ten zaciągnie nad kraj ciepłą i suchą masę powietrza z południowego zachodu.

W Poniedziałek Wielkanocny nasunie się od północy nad Polskę chłodny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, możliwe są też opady krupy śnieżnej. Za frontem popłynie z północy bardzo zimne powietrze pochodzenia arktycznego, stąd mocny spadek temperatury w nocy z poniedziałku na wtorek oraz w ciągu dnia. Możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem.

Pogoda na Wielkanoc i Lany Poniedziałek

Wielkanoc zapowiada się pogodnie, na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie. Okresami może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu i w górach do 90 km/h.

W Lany Poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią przemieszczające się od północy na południe kraju przelotne opady deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Miejscami na wschodzie, południu oraz w centrum możliwe są burze i opady krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna sięgnie maksymalnie od 10 st. C na Pomorzu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje z północnego zachodu i zachodu, umiarkowanie i dość silnie. W porywach wiatr rozpędzi się do 50-70 km/h, a w burzach do 80 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku))

Słabe opady, silny wiatr

Wtorek przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na wschodzie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw, a na Podlasiu i Mazurach deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, do 9 st. C w centrum kraju, na zachodzie i południu. Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, będzie umiarkowany i okresami dość silny - w porywach do 50-70 km/h.

W środę należy spodziewać się pogodnej aury, tylko na północnym wschodzie kraju zrobi się pochmurno i spadnie niewielki deszcz lub mżawka do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z północnego zachodu, umiarkowanie i okresami silniej, w porywach do 50-60 km/h.

Czwartek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na wschodzie okresami dość silny.