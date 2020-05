Pogoda na 5 dni: ciepło idzie do nas znad Włoch. Jak długo z nami pozostanie

Noc i poranek z przymrozkami. Żółte alarmy IMGW - 07-05-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Lokalnie temperatura może spaść do -4 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Polska dostała się pod wpływ rozległego układu wyżowego Paul z centrum przemieszczającym się znad Niemiec w stronę południowych Włoch. Zimne powietrze będzie od zachodu wypierane przez cieplejsze masy napływające z południowego zachodu, znad upalnej Francji i Włoch.

W sobotę wyż znacznie słabnąć, a w niedzielę ustąpi zupełnie miejsca wirowi niżowemu znad Skandynawii. Stąd w niedzielę znaczny wzrost zachmurzenia i opady deszczu. W weekend napłynie nad Europę Środkową bardzo ciepłe i wilgotne powietrze znad Włoch i Morza Śródziemnego, stąd wzrost temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. Jednak w poniedziałek wkroczy do kraju od północnego zachodu chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie dużo chłodniejsze powietrze polarne morskie znad Atlantyku. Temperatura mocno spadnie, miejscami w przyszłym tygodniu nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Zimni ogrodnicy odwiedzą polskie ogrody i sady na czas, możliwe są przymrozki.

Do 24 stopni

Wyż przejmuje władzę nad pogodą. "Będzie się przedzierać cieplejsze powietrze" - 07-05-2020 Pochmurna i deszczowa pogoda idzie w niepamięć. Wyż, który utworzył się na zachodzie Europy, przegoni niżowe chmury i sprowadzi do Polski ciepłe powietrze. To sprawi, że w sobotę temperatura może wzrosnąć do 23 stopni Celsjusza. O pogodzie na najbliższe dni opowiadał prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

W piątek na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, okresami może wzrastać do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na zachodzie. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy oraz na Śląsku okresami popada deszcz, jego suma nie powinna przekraczać 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Żuławach i Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu.

W niedzielę należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia, okresowych opadów deszczu do 5-10 l/mkw, a na południu kraju burz z opadami do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Pomorzu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południu. Południowo-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany wiatr, okresami może przybierać na sile, a w burzach rozpędzać się do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę (tvnmeteo.pl)

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Spore ochłodzenie, intensywne opady

Na Ukrainie zrobiło się zimowo - 07-05-2020 W środę śnieg spadł nie tylko w Polsce. Zabieliło się też miejscami na zachodzie Ukrainy. czytaj dalej

W poniedziałek niebo pokryte będzie dużą ilością chmur. Wystąpią także opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym do 10-20 l/mkw, w górach do 40 l/mkw. Tylko mieszkańcy północno-zachodnich stron nie doświadczą opadów, wystąpią tam większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 13 st. C w centrum, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z północnego zachodu, będzie też umiarkowany i okresami dość silny.

Wtorek zapowiada się bardzo pochmurno. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Dolnym Śląsku, do 12 st. C w centrum kraju i na Pomorzu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu. Okresami wiatr może być dość silny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek (tvnmeteo.pl)