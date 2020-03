Pogoda na 5 dni: czeka nas mroźny epizod. Będzie -9 stopni

Niebezpieczny wiatr, groźne oblodzenia. Niemal cała Polska objęta ostrzeżeniami - 13-03-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru i oblodzeniem. Alarmy obowiązują niemal w całym kraju. czytaj dalej

Pogoda na weekend

W nocy z piątku na sobotę Polska pozostanie jeszcze pod wpływem układu niżowego znad północno-zachodniej Rosji, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego przemieszczającego się z północy w głąb kraju. Za frontem popłynie z północy zimne powietrze znad Arktyki. W sobotę pochmurny niż odsunie się na wschód, przelotne opady śniegu na wschodzie kraju zanikną, a Polska dostanie się pod wpływ pogodnego wyżu, którego centrum znajdzie się nad Wielkopolską.

W sobotę na północnym wschodzie i wschodzie kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-2 cm, po południu zanikającymi. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na zachodzie. Wiatr północny powieje umiarkowanie, na wschodzie okresami dość silnie, w porywach do 50-60 km/h. Po południu porywy osłabną.

W niedzielę rano będzie mroźno, na wschodzie spodziewamy się od -6 do -9 st. C. Dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h, a w górach do 100 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

W górach powieje do 100 km/h

W poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu duże z niewielkimi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 50-70 km/h. W w górach możliwe są porywy do 100 km/h.

We wtorek zachmurzenie będzie duże, za to z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na wtorek i środę Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com) Wideo

16 stopni Celsjusza

Także w środę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północy kraju wystąpią niewielkie opady deszczu lub mżawki do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą od 10 st. C na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na północy okresami będzie dość silny.