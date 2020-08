Pogoda na 5 dni: deszcz i burze. W weekend powróci upał

Ostrzeżenia przed załamaniem pogody. Alert RCB: znajdź bezpieczne schronienie - 26-08-2020 W najbliższych godzinach pogoda będzie wyjątkowo niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Do mieszkańców części kraju wysłano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby niż Kirsten przemieści się znad południowego Bałtyku nad Rosję. Front atmosferyczny związany z tym niżem będzie kształtował burzowo-deszczową pogodę w centralnej i północnej części Polski. Napłynie chłodne powietrze polarne-morskie znad Skandynawii.

Czwartek na południu kraju będzie pogodny. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy - burze. Spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, dość silny i porywisty z prędkością do 60 kilometrów na godzinę. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Powieje z kierunku zachodniego.

Zagrzmi i przelotnie popada

Piątek w północnych regionach upłynie z przelotnym deszczem do 1-5 l/mkw. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni wiatr.

W sobotę wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu też burze z sumą opadu do 10-20 l/mkw. Temperatura wyniesie od 22 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Do 31 stopni

Na niedzielę dla Podkarpacia prognozowana jest słoneczna aura. Na pozostałym obszarze popada przelotny deszcz i zagrzmi. Spadnie do 10-30 l/mkw. Termometry pokażą od 22 st. C na Pomorzu do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w porywach w trakcie burz do 90 km/h, ze wschodu i południowego wschodu.

Ostatniego dnia sierpnia należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na Podkarpaciu także burz z sumą opadu do 10-20 l/mkw. Temperatura wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h, północno-zachodni.