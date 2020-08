Pogoda na 5 dni: deszczowo-burzowy wir i upały na koniec wakacji

Pogoda w środę może być niebezpieczna. I to w całym kraju - 25-08-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę pogodowych zagrożeń na najbliższe dni. Wynika z niej, że mogą pojawić się alarmy nawet drugiego stopnia przed burzami i burzami z gradem. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem dynamicznego wiru niżowego Kirsten znad Morza Północnego i Danii. Nad krajem przemieszczą się fronty atmosferyczne: ciepły i chłodny. Za ciepłym z południa na chwilę napłyną masy powietrza zwrotnikowego, które od zachodu będą wypierane przez chłodniejsze masy polarne znad Atlantyku płynące za frontem chłodnym.

Na środę prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu. Spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a w centrum, na północy i wschodzie pojawią się też burze. Jedynie na południu będzie pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum, do 28 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a trakcie burz powieje silnie z prędkością do 90 km/h.

Ciepły deszczowo-burzowy wir

"Jeszcze w czwartek słabnący niż Kirsten wpłynie na pogodę w Polsce, jednak w piątek kraj przejściowo będzie pod wpływem pogodnego wyżu znad środkowo-wschodniej Europy. Od soboty pogodę kształtować ma ponownie układ niżowy, tym razem ciepły deszczowo-burzowy wir znad południowej Europy, stąd na krótko wróci typowo letnia, upalna aura. To będzie gorące pożegnanie lata. Z początkiem września czeka nas ochłodzenie" - pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W czwartek na południowym zachodzie i południu będzie pogodnie, poza tym wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami w północno-wschodnich regionach. Suma opadów wyniesie do 5-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum, do 22 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w burzach silny do 80 km/h.

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Będą nawet 32 stopnie

Piątek okaże się na ogół słoneczny, tylko na północnym wschodzie będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Przed wieczorem pochmurno zrobi się też na Pomorzu Zachodnim. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

W sobotę czeka nas zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Od zachodu w głąb kraju będą wędrować przelotne opady deszczu do 10-23 l/mkw. i burze. Jedynie na południowym wschodzie do wieczora obędzie się na ogół bez opadów. Termometry pokażą od 22 st. C w rejonie Zatoki Pomorskiej, przez 26 st. C w centrum, do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy, skręcający od zachodu na zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w burzach silny do 90 km/h.

Niedziela także upłynie z zachmurzeniem kłębiastym małym i umiarkowanym. Będzie wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-40 l/mkw. oraz popołudniowymi burzami z gradem. Temperatura wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30 st. C w centrum, do 32 st. C. na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, tylko na zachodzie północny, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 80-100 km/h.