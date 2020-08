Ulewny deszcz, a później nieznośny upał. Są alarmy IMGW - nawet drugiego stopnia - 28-08-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Zagrożeniem będą intensywne opady deszczu, a później także upał. Obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia. czytaj dalej

Sobota na Pomorzu Zachodnim zapowiada się pogodnie. W pozostałej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu burze z opadami o sumie 10-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie, a w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie słonecznie. W innych regionach należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw. oraz lokalnie grad. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków, który w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Ciągłe, dość silne opady

Sześć osób nie żyje po przejściu huraganu Laura. Żywioł wędruje dalej - 28-08-2020 Huragan Laura natarł na USA. Sześć osób straciło życie, żywioł pozostawił po sobie mnóstwo zniszczeń. Bez prądu jest kilkaset tysięcy odbiorców. Teraz Laura, będąca burzą tropikalną, znajduje się nad stanem Arkansas. czytaj dalej

Nowy tydzień zaczniemy przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. W poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek będzie pogodny jedynie na Pomorzu. W pozostałych regionach wystąpią dość intensywne opady deszczu głównie o charakterze ciągłym i sumie do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Pomorzu. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Środa zapowiada się pogodnie na Pomorzu. Mieszkańcy reszty regionów muszą spodziewać się przelotnych opadów deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.