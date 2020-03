Pogoda na 5 dni: drastyczna zmiana tuż-tuż

Groźna pogoda. Zimno, wiatr, śnieg i lód mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia - 28-03-2020 Aura w nadchodzących dniach drastycznie się zmieni. Po chwilach słonecznej, choć chłodnej wiosny, wróci zimowa aura. I to na tyle niebezpieczna, że może przed nią ostrzegać Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

Pogoda na 5 dni

W niedzielę zachmurzenie w całej Polsce będzie zmienne. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami osiągnie w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z północy. W strefie brzegowej spodziewane są porywy osiągające ponad 70 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek zapowiada się na ogół pogodnie, ale zrobi się chłodno. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy wiać będzie słaby i umiarkowany, północny wiatr.

OSTRZEŻENIA IMGW I PROGNOZA ZAGROŻEŃ NA KOLEJNE DNI

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Zaledwie trzy stopnie

We wtorek w całym kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Środa przyniesie przelotny deszcz na Pomorzu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę i czwartek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Nie wszędzie będzie pogodnie

W czwartek na na północy spadnie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.