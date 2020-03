Pogoda na 5 dni: Gizela i wir niżowy - niebezpieczna para będzie kształtować aurę

Wiosna pomoże w walce z koronawirusem? Eksperci komentują - 11-03-2020 Koronawirus SARS-Cov-2 nie zniknie samoistnie w Europie wraz z nastaniem wiosny czy lata - twierdzi ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń, doktor Paweł Grzesiowski. czytaj dalej

Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu niżowego Gizela znad Skandynawii. Na jego obrzeżach utworzy się niewielki wir niżowy, który nadchodzącej doby przemieści się nad Morzem Północnym oraz Bałtykiem. Z niżem związany będzie silniejszy przepływ powietrza z zachodu na wschód, skutkujący silnym wiatrem, szczególnie w północnej części kraju oraz w górach.

Silnie wiać zacznie w nocy ze środy na czwartek. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 60 kilometrów na godzinę, na Pomorzu i Wybrzeżu do 80 km/h, a w górach powyżej 100 km/h. Wiatr będzie nasilał się po północy. W ciągu dnia porywy mogą dochodzić do 70-90 km/h, na Wybrzeżu do 100 km/h, a w górach powyżej 100 km/h. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego.

Nawet 18 stopni

Poza tym na czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami będą pojawiały się opady deszczu o sumie do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu.

W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie i w centrum kraju dzień minie na ogół bez opadów. Poza tym okresami będzie padał deszcz do 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum, do 11 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr się nieco uspokoi. Z zachodu będzie wiał umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Zimno i z opadami śniegu

Sobota na północnym zachodzie kraju okaże się pogodna. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw oraz śniegu do 1-2 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z północy, słabo i umiarkowanie, na wschodzie okresami dość silnie.

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków południowych będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach na Pomorzu osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Niewiele chmur

Nowy tydzień w przeważającej części kraju rozpoczniemy z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Tylko na północy synoptycy przewidują zachmurzenie duże z opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach wiejący z prędkością do 50-60 km/h.