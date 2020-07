Pogoda na 5 dni: jeszcze chwila z gorącem i burzami, później zrobi się nieco chłodniej

Uwaga na burze z gradem. IMGW podniósł stopień alarmów - 18-07-2020 W wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z gradem. Miejscami stopień alarmów podniesiono do drugiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr. czytaj dalej

Północna część Polski znajduje się pod wpływem wyżu z centrum nad zachodnią Rosją. Natomiast od południa wciska się nad kraj zatoka niżowa związana z niżami znad Włoch i Turcji. Stąd możliwość rozwoju zachmurzenia kłębiastego, deszcz oraz burze. Polska pozostaje w ciepłej masie powietrza znad południowej Europy.

Na niedzielę zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu o sumie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się burze z gradem. Tylko na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii i wschodnim Pomorzu dzień upłynie bez opadów. Temperatura wyniesie maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C w Wielkopolsce. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W trakcie burz będzie silny, w porywach z prędkością do 80-100 kilometrów na godzinę.

Zacznie płynąć chłodne powietrze

W poniedziałek kraj pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżem znad Włoch i w ciepłym powietrzu z południa, stąd sporo burz i wysoka temperatura. Natomiast od wtorku Polska znajdzie się w zasięgu Wyżu Azorskiego i w płynącym z zachodu chłodnym powietrzu polarnym morskim. Pod koniec miesiąca na pogodę w kraju zaczną wpływać wiry niżowe znad południowej Europy, napływać mają ciepłe masy powietrza z południa, w których tworzyć się będą burzowe fronty z gwałtownymi zjawiskami.

Pierwszy dzień nowego tygodnia upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego, które będzie wzrastać do dużego. Wystąpią też przelotne opady deszczu do 10-40 l/mkw. i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 26 st. C w centrum, do 27 st. C na wschodzie. Będzie wiać południowy, skręcający od zachodu na północno-zachodni, słaby i umiarkowany, wiatr. W burzach okaże się silny, w porywach rozpędzając się do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Przelotny deszcz

We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu i Podkarpaciu duże z przelotnym deszczem do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 19 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Środa także zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, tylko na północy i południowym wschodzie będzie duże. Tam też przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Zanotujemy od 18 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum, do 22 st. Cna Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, wiatr. W północnych regionach porywy wyniosą do 60 km/h.

W czwartek pokaże się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Spadnie do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 16 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek