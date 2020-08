Pogoda na 5 dni: krótka chwila oddechu, później powrót burz z gradem

Intensywne opady deszczu. Alarmy i prognoza zagrożeń IMGW - 04-08-2020 W części kraju pada ulewny deszcz. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

Pogoda na 5 dni

W ciągu najbliższej doby wyż o imieniu Detlef powędruje znad Niemiec nad południowy Bałtyk. Polska pozostanie pod jego wpływem. Jedynie na południowym wschodzie oddziaływać jeszcze będzie ustępujący front atmosferyczny. Napłynie do nas umiarkowanie chłodne i suche powietrze polarne morskie znad Skandynawii.

W środę będzie na ogół słonecznie. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwe są przelotne opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Czwartek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 25 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Powrót burz

W piątek w centrum i na Lubelszczyźnie spodziewane są przelotne opady deszczu i burze do 20 l/mkw. Poza tym powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr wschodni, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

A co czeka nas weekend?

Sobota na Pomorzu i w centrum zapowiada się pogodnie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Towarzyszyć im będą opady rzędu 10-30 l/mkw., a lokalnie też grad. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 90 km/h.

Niedziela nie przyniesie większej zmiany w pogodzie. Na Pomorzu i w centrum wciąż będzie pogodnie. W pozostałych regionach możemy spodziewać się opadów deszczu i burz. Spadnie w nich deszcz od 10 do 30 l/mkw., możliwe są też opady gradu. Termometry pokażą od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. W porywach burzowych jego prędkość wzrośnie do 90 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę