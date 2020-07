Pogoda na 5 dni: lipiec pokazuje swoje burzowe oblicze

IMGW ostrzega przed burzami. Alarmy i prognoza zagrożeń - 17-07-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami z gradem, a także intensywnymi opadami deszczu. Podobnych zagrożeń ze strony pogody należy spodziewać się w kolejnych dniach. czytaj dalej

Sobota na północy Polski zapowiada się pogodnie. W innych regionach wystąpią przelotny deszcz i burze z opadami o sumie do 10-30 litrów na metr kwadratowy oraz lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 27 st. C na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych może osiągać do 90 kilometrów na godzinę.

Niedziela przyniesie pogodną aurę na Kaszubach, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. W pozostałej części kraju niewykluczone są przelotne opady deszczu. Pojawią się także burze, podczas których może spaść deszcz rzędu 10-30 l/mkw. oraz lokalnie grad. Temperatura maksymalna sięgnie od 25 st. C na Podkarpaciu do 27 st. C na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany, a w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Pogoda w przyszłym tygodniu

Potężne fale zabrały plażę, domy znalazły się na skraju przepaści - 17-07-2020 Ogromne fale uderzyły w przybrzeżne obszary Nowej Południowej Walii w Australii. Woda podmyła domy, a część mieszkańców musiała się ewakuować. czytaj dalej

Na poniedziałek prognozuje się przelotne opady deszczu i burze z opadami do 10-30 l/mkw. oraz lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h.

Wtorek przyniesie przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze z opadami rzędu 5-15 l/mkw., a także lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany, a w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h.

Środa na wschodzie upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu o sumie do 5-10 l/mkw. Mieszkańcy pozostałej części kraju będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na wtorek i środę