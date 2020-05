Pogoda na 5 dni: miejscami mniej niż 10 stopni

Ostrzeżenia IMGW. Burze, wiatr, ulewy, a do tego śnieg i przymrozki - 11-05-2020 Poniedziałek przyniesie gwałtowne zjawiska w wielu regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy przed silnym wiatrem, burzami z gradem, przymrozkami oraz opadami śniegu. Groźnie może być też w kolejnych dniach. czytaj dalej

Przelotny deszcz

We wtorek w województwach północnych i wschodnich pojawią się opady deszczu o sumie do 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku zachodniego.

Na środę prognozowane jest zachmurzenie zmienne. W województwach północnych popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Czwartek również upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, a na północy wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Wideo Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Pogodnie i cieplej

Piątek zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W sobotę też będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu.