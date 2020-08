Pogoda na 5 dni: na moment zrobi się "chłodniej"

Upały, a do tego burze z gradem. Przybywa alertów - 10-08-2020 Poniedziałek w wielu regionach kraju przyniesie upały i burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. czytaj dalej

Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem Emil znad Skandynawii. Jednak nad kraj wciśnie się od północy słabo aktywny chłodny front atmosferyczny. Nad północno-wschodnią część kraju napłynie z północy chłodniejsze powietrze polarne, jednak nad pozostałą częścią kraju utrzyma się jeszcze bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

We wtorek czeka nas zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, a na wschodzie, południu i w centrum kraju - przejściowo duże, z przelotnymi opadami deszczu o sumie do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz burzami z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na Suwalszczyźnie, przez 29 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w burzach silnie z prędkością do 90 kilometrów na godzinę, z kierunku północno-wschodniego i wschodniego.

Słońce i "chłód"

W kolejnych dniach kraj pozostanie pod wpływem pogodnego wyżu Emil. Centrum wyżu będzie przemieszczać się znad Szwecji w stronę Polski i dalej na południe w kierunku Ukrainy. Emil na krótko wypchnie znad Polski gorące masy powietrza i zaciągnie z północy nieco chłodniejsze powietrze polarne, jednak przyniesie piękną pogodę. Od czwartku gorące powietrze wróci nad zachodnie regiony kraju.

Środa zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum, do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany.

Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie od 23 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum, do 30 st. C na zachodzie. Będzie wiać wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, wiatr.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Spadnie deszcz i zagrzmi

Piątek upłynie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, tylko w południowo-zachodnich regionach wzrastającym do dużego. Tam też przelotnie popada do 10-20 l/mkw. i zagrzmi. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 27 st. C w centrum, do 31 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny do 90 km/h.

W sobotę zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane, na południowym wschodzie przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. Spadnie do 10-20 l/mkw. i pojawią się burze. Temperatura wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum, do 29 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wiać z kierunków północnych, słabo i umiarkowanie, w burzach silnie, bo do 90 km/h.