Pogoda na 5 dni: niż Walli sprowadzi do Polski burze

W ciągu następnej doby Polska będzie pod wpływem niżu Walli znad Białorusi. Napłynie do nas chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie znad Skandynawii.

W sobotę na zachodzie i północy kraju na ogół będzie pogodnie. Poza tym spadnie przelotny deszcz, a na południowym wschodzie przewidywane są burze z opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę, a w czasie burzy do 70 km/h. Powieje z północy.

Wideo Ryzyko wystąpienia burz w kolejnych dniach (Ventusky.com)

A jaka będzie niedziela?

Niedziela na północnym wschodzie Polski przyniesie przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Początek tygodnia w całym kraju zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Znowu może zagrzmieć

Wtorek przyniesie na północnym wschodzie przelotne opady deszczu 2 l/mkw. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura osiągnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy słaby i umiarkowany wiatr.

Środa zapowiada się w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu, a na południowym wschodzie dodatkowo może zagrzmieć. Wyładowaniom mogą towarzyszyć opady deszczu do 10 l/mkw. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny. Tylko podczas burz jego porywy mogą osiągać do 70 km/h.