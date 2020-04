Dzieje się na naszym niebie. Wczoraj nad Polską leciał Falcon 9, dziś przelecą Starlinki - 23-04-2020 Rakieta Falcon 9 wyniosła w środę wieczorem na orbitę 60 satelitów Starlink. W czwartek satelity zaczną ustawiać się na miejsca do stworzenia megakonstelacji satelitarnej, która ma zapewnić każdemu na Ziemi wyjątkowo szybki internet bezprzewodowy. Wieczorem, o godzinie 20.30 i 22, warto będzie spojrzeć w górę, ponieważ satelity przelecą na naszym niebie, tworząc świetlistą łunę. czytaj dalej

Miejscami popada

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W północnej części kraju pojawi się przelotny deszcz. Nie spadnie go jednak dużo, bo do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, o kierunku zachodnim.

W sobotę zachmurzenie będzie zmienne. We wschodniej części Polski przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr.

Niedziela będzie pogodna. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Wideo Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Do 21 stopni

Nowy tydzień także rozpocznie się pogodną aurą. Na termometrach w poniedziałek zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

We wtorek czeka nas zmienne zachmurzenie, a na zachodzie wystąpią opady deszczu. Temperatura wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu.