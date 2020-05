Pogoda na 5 dni: opady i co najwyżej 17 stopni

Przymrozki na południu kraju. W prognozach burze w prawie całej Polsce - 02-05-2020 Nocą i nad ranem temperatura przy gruncie może spaść do -3 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami. Ponadto obowiązuje prognoza pogodowych zagrożeń, według której pojawią się gwałtowne burze z gradem. czytaj dalej

Przelotny deszcz

Na niedzielę synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu i częściowo Mazowszu pojawią się burze podczas których deszczu spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Poniedziałek zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Wtorek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu na wschodzie i północy kraju. Ponadto będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Do 17 stopni

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami, ponadto przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy.

Na czwartek synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje na ogół umiarkowany, północno-zachodni wiatr.