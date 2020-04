Pogoda na 5 dni: otwórzmy okna szerzej, będzie ponad 20 stopni

Uwaga, przymrozki. Ostrzeżenia IMGW dla połowy województw - 06-04-2020 Przed nami kolejna chłodna noc. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że wystąpią przymrozki. Alerty obowiązują w ośmiu województwach. czytaj dalej

We wtorek w całym kraju będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W środę czeka nas kontynuacja słonecznej pogody. Temperatura wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na pięć dni

Czwartek przyniesie na północy przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

Pogoda na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Lokalnie popada

W piątek na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Do 19 stopni w sobotę

Sobota zapowiada się z przelotnymi opadami deszczu na Pomorzu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, wiatr powieje z południowego wschodu.

Pogoda na piątek i sobotę