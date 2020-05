Pogoda na 5 dni: po weekendzie gwałtowne zjawiska

Susza zagraża zabytkowym kościołom - 08-05-2020 Susza, z którą zmaga się Polska, może być szkodliwa dla zabytkowych budowli, w tym kościołów. Konserwatorka Bogumiła Rouba wskazuje, że bardzo niebezpieczne może być przegrzewanie się drewnianych konstrukcji dachowych pod wpływem wysokiej temperatury i opisuje, w jaki sposób można skutecznie dbać o budynki. czytaj dalej

Prognoza na niedzielę i poniedziałek

Sobota w województwach północnych i na krańcach południowo-zachodnich przyniesie opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C w Małopolsce. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę na niebie wystąpi zmienne zachmurzenie. Na zachodzie i południu spadnie deszcz. Na Śląsku prognozuje się burze z opadami deszczu do 10-20 l/mkw i porywami wiatru osiągającymi do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południa.

Poniedziałek zapowiada się pochmurno, ale pojawią się niewielkie przejaśnienia. Oprócz tego może spaść do 5-10 l/mkw deszczu. W południowo-wschodniej części kraju należy spodziewać się burz z opadami do 10-30 l/kw oraz porywami wiatru 60-90 km/h. Miejscami wyładowaniom towarzyszyć będą opady gradu. Wieczorem na Wybrzeżu może pojawić się śnieg lub śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku))

Powróci pogodowy spokój

Na wtorek prognozuje się umiarkowane zachmurzenie. Na południu pojawi się deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 11 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu. Okresami w porywach wiatr może być silniejszy.

Środa będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje z zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek i środę