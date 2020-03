Pogoda na 5 dni: po zimowym ochłodzeniu wiosenne ciepło, zmiana dopiero po niedzieli

#zostańwdomu i ćwicz razem z nami - 25-03-2020 Rozprzestrzeniający na całym świecie koronawirus SARS-CoV-2 i stan pandemii spowodował zamknięcie siłowni i klubów fitness. To problem dla osób, które nie wyobrażają sobie dnia bez wysiłku fizycznego. Jak zadbać o kondycję w tym trudnym czasie? Czy ćwiczenia wpływają na układ odpornościowy? czytaj dalej

W czwartek czeka nas słoneczna aura. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku wschodniego.

Piątek także upłynie ze słońcem. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, ze wschodu.

Pogoda na weekend

W sobotę nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Wróci śnieg

W niedzielę na zachodzie kraju pokażą się przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Pomorzu do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając prędkość do 60 kilometrów na godzinę, z północnego wschodu.

Na poniedziałek synoptycy prognozują przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Powieje z północy.

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)