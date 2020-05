Pogoda na 5 dni: pochmurno, deszczowo i chłodno

Pogoda nie daje nam się nudzić. Od 27 stopni do śniegu, a co dalej? - 13-05-2020 Na początku tego tygodnia z letniej temperatury przeszliśmy nagle do przymrozków i opadów śniegu. W kolejnych dniach pogoda też nie będzie spokojna, bo miejscami powinniśmy spodziewać się ulewnego deszczu. Pogodowe zawiłości przy pomocy markerów wyjaśniał w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Pogoda na 5 dni

W ciągu następnej doby zatoka niżowa z frontem atmosferycznym z rejonu Polski centralnej przemieści się nad Podkarpacie, a w ślad za nią rozbuduje się klin wysokiego ciśnienia. Napłynie nieco cieplejsze i mniej wilgotne powietrze arktyczne morskie z północnego zachodu

W czwartek na południu i w centrum kraju spadnie przelotny deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Piątek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przyniesie przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Poza tym powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Podkarpaciu do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Pogoda na weekend

W sobotę na północy spodziewane są przelotne opady deszczu do 2-7 l/mkw. W pozostałych regionach padać nie powinno. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela zapowiada się deszczowo na północy. Spadnie tam do 5 l/mkw. deszczu. Na pozostałym obszarze czeka nas pogodny dzień. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiejący z południowego zachodu wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Tydzień rozpocznie się przelotnym deszczem na Suwalszczyźnie, spadnie go maksymalnie do 1-2 l/mkw. W pozostałych regionach będzie pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

ZOBACZ, CO O POGODZIE NA KOLEJNE DNI MÓWIŁ TOMASZ WASILEWSKI