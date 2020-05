Pogoda na 5 dni: przed nami czas ze zmienną aurą

Żółte alarmy IMGW przed przymrozkami. W perspektywie ulewy - 04-05-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w części kraju ostrzega przed przymrozkami. W ciągu kolejnych dni miejscami należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego z centrum ulokowanym nad Ukrainą. Nad krajem przemieści się z zachodu na wschód chłodny front atmosferyczny, za którym napływa chłodne powietrze polarne morskie znad Skandynawii i Atlantyku Północnego.

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie kraju okresami będą pojawiać się opady deszczu o sumie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, poza tym popada przelotnie do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Warmii do 13 st. C miejscami w centrum, na wschodzie i południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z kierunku północno-zachodniego, a w porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Niż, wyż, niż

Jeszcze w środę Polska pozostanie na skraju niżu znad wschodniej Europy. Jednak od zachodu kraj będzie dostawać się pod wpływ potężnego wyżu znad Morza Północnego. Jego centrum powędruje w kolejnych dniach na południowy wschód, nad Polską, w stronę Morza Czarnego. Stąd dużo rozpogodzeń, zanik opadów oraz napływ ciepłego powietrza z południa w drugiej połowie tygodnia. Dopiero pod koniec tygodnia nasz kraj znajdzie się w zasięgu układu niżowego znad zachodniej Europy, ściągającego w nasz rejon kontynentu ciepło znad Morza Śródziemnego oraz chmury z przelotnym deszczem i burzami.



Środa upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. We wschodnich i południowych regionach kraju wystąpią opady deszczu do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą od 11 st. C na Podkarpaciu do 16 st. C w centrum i na zachodzie. Będzie wiał północny, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-60 km/h.

Wideo Prognozowane opady na kolejne dni (Ventusky.com)

Miejscami popada

W czwartek także czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie duże z niewielkimi opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 15 st. C na wschodzie, przez 16 st. C w centrum, do 17 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.

Piątek upłynie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na północy okresami - dużym. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu do 20 st. C w centrum i na zachodzie. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Do 22 stopni

W sobotę powinniśmy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego. W pasie od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie okresami popada deszcz do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał zachodni i południowo-zachodni wiatr, ze słabą i umiarkowaną siłą.