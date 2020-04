Pogoda na 5 dni: słońce, burze, a nawet śnieg

Maseczki - jakie są ich rodzaje, które wybrać, jak ich używać. Wszystko, co powinniście wiedzieć - 10-04-2020 Maseczki ochronne, zdaniem ekspertów, nie uchronią nas całkowicie przed wniknięciem koronawirusa, ale mogą ograniczyć jego rozprzestrzenianie. O czym należy pamiętać, sięgając po maseczkę? czytaj dalej

Burze i śnieg

W Wielką Sobotę na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje ze zmiennych kierunków, a wiatr będzie słaby i miejscami umiarkowany.

Pogoda w Wielkanoc będzie na ogół słoneczna. Jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wielki Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na Podkarpaciu możliwe będą burze, którym towarzyszyć będą opady rzędu 15 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę. Wieczorem na krańcach północnych opady deszczu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i okresami silniejszy wiatr powieje z północy i zachodu.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku))

Ochłodzenie

We wtorek na wschodzie Polski wystąpi przelotny deszcz. Mieszkańcy pozostałej części kraju będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni.

Środa przyniesie pogodną aurę. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego zachodu.