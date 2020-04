Pogoda na 5 dni: słońce śmiało będzie zaglądać przez okna

Przymrozki szybko nie odpuszczą. Alarmy IMGW nawet do wtorku - 18-04-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami na terenie niemal całego kraju. Termometry mogą pokazywać wartości poniżej zera przez kilka kolejnych nocy. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem wyżu Odilo znad Norwegii. Napłynie do nas zimne i suche powietrze pochodzenia arktycznego znad Skandynawii. Po dość zimnym poranku, w ciągu dnia dominować będzie termiczne odczucie chłodu, a na południu i zachodzie komfortu.

Niedziela zapowiada się pogodnie. Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pogodne dni

Na poniedziałek także synoptycy prognozują pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni, wiatr.

Wtorek niezmiennie będzie pogodny. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Nieco cieplej

W środę czeka nas wręcz słoneczna aura. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiał słaby i umiarkowany, północny, wiatr.

Czwartek również będzie słoneczny. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na środę i czwartek