Pogoda na 5 dni: upał na horyzoncie

Uwaga na burze z gradem. Są alarmy IMGW - 24-07-2020 Burze wracają. Dla południowych regionów kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu.

Prognoza na niedzielę i poniedziałek

Weekend rozpocznie się zmiennym zachmurzeniem, na ogół małym i umiarkowanym. Na wschodzie kraju okresami pojawi się więcej chmur i stopniowo zanikające opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu może zagrzmieć. Tam spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Warmii do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku zachodniego.

Na niedzielę synoptycy również zapowiadają zmienne zachmurzenie. W zachodniej części kraju popada przelotny deszcz i wystąpią burze. W trakcie wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru wyniosą do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Pomorzu i Warmii do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

W poniedziałek we wschodnich regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Tam, gdzie zagrzmi, zanotujemy opady o sumie do 10-20 l/mkw, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 23 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni, wiatr.

Prognoza na wtorek i środę

Wtorek zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Przelotny deszcz możliwy jest tylko na Podkarpaciu i Roztoczu. Termometry pokażą od 25 st. C na Podlasiu do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

W środę przelotny deszcz i burze z sumą opadu do 20 l/mkw. wystąpią jedynie na Podkarpaciu. Tam też porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 km/h. W pozostałych regionach dzień upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura wyniesie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu.