Pogoda na 5 dni: upał nieco zelżeje, ale do Polski wkroczą burzowe fronty

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem wyżu Emil znad Ukrainy. Jednak południe kraju obejmie niż znad Bałkanów. Kraj pozostanie w bardzo ciepłej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

W niedzielę w całym kraju będzie słonecznie. Tylko na południu i południowym wschodzie kraju prognozowany jest wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i burzami. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 29 st. C w centrum kraju, po 31 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

A co przyniosą kolejne dni?

W kolejnych dniach wyż Emil odsunie się na wschód i cała Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia. Od południa i południowego zachodu wkraczać będą do Polski deszczowo-burzowe fronty. Gorące powietrze zwrotnikowe zalegać ma jeszcze nad krajem, jednak od zachodu będzie powoli wypierane przez ciepłe masy powietrza polarnego.

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 10-30 l/mkw. oraz burzami. Jedynie na północnym zachodzie nie powinno padać. Temperatura wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, po 30 st. C na zachodzie. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny i osiągnie wtedy do 90 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Burze, ale bez upału

We wtorek utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Może też zagrzmieć. Termometry pokażą od 25 st. C na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Najsilniej powieje w burzach - do 90 km/h.

Co przyniesie środa? Nadal zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu do 10-20 l/mkw. oraz burze. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C w pasie od Pomorza, przez centrum, po Podkarpacie. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach będzie silny - do 90 km/h.

W czwartek pogodnie będzie tylko na zachodzie. Poza tym spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Możliwe są przelotne opady deszczu do 10-20 l/mkw., a na wschodzie - burze. Zrobi się nieco chłodniej, termometry pokażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, po 26 st. C na południu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, a w burzach silny - osiągnie do 80 km/h.

Pogoda na środę i czwartek