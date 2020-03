Pogoda na 5 dni: w prognozach śnieg i deszcz, ale też ocieplenie

Przed nami zimne noce. Żółte alarmy w całym kraju - 30-03-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami na terenie całego kraju. Lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nocami do -8 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Będzie deszczowo

We wtorek będzie pochmurno, ale nie zabraknie przejaśnień i rozpogodzeń. Opady ominą tylko Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską i Podkarpacie. Na pozostałym obszarze kraju pojawią się przelotne opady, przeważnie śniegu, o sumie do 1-2 centymetrów. Temperatura wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C. na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, o kierunku północno-zachodnim. Ciśnienie rośnie, w południe, w Warszawie barometry wskażą 1012 hektopaskali.

Środa upłynie na ogół pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Miejscami w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

W czwartek na północy kraju będzie pochmurno i deszczowo, poza tym pogodnie. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach z prędkością do 40-60 km/h, zachodni.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Do 13 stopni

Piątek na Podkarpaciu okaże się pogodny. W pozostałej części kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami w porywach 40-60 km/h, zachodni wiatr.

Na sobotę synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)