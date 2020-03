Pogoda na 5 dni: w weekend zmiana aury

W czwartek Polska zostanie podzielona na pół. W północnej części popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, na południu zaś będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Pogoda na 5 dni. Piątek

W piątek na północy będzie pogodnie. Poza tym popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Dużo chłodniej

Sobota będzie pogodna na północy. W pozostałych regionach spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Zrobi się chłodniej. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu. Wiejący z północnego zachodu umiarkowany i dość silny wiatr w porywach może osiągnąć do 60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę w całym kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 km/h. Nadciągnie z północnego wschodu.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Chłodny poniedziałek

Początek tygodnia też będzie pogodny w całej Polsce. Wciąż będzie chłodno, termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.