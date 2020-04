Pogoda na 5 dni: Wielkanoc deszczowa i burzowa

To jeszcze nie koniec przymrozków. Ostrzeżenia IMGW - 08-04-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami w nocy i w czwartek o poranku. Miejscami przy gruncie temperatura spadnie do -5 stopni Celsjusza. Wydano alarmy pierwszego stopnia. czytaj dalej

Miejscami słonecznie

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne. Na Pomorzu i w południowo-wschodniej Polsce obędzie się na ogół bez opadów. Poza tym popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, z kierunku północno-zachodniego. Ciśnienie spada, w południe, w Warszawie barometry wskażą 1004 hektopaskale.

Piątek upłynie z pogodną, a miejscami wręcz słoneczną aurą. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni, wiatr.

W sobotę będzie na ogół pogodnie. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Pogoda na Wielkanoc

Niedziela Wielkanocna na Pomorzu upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany południowo-zachodni, wiatr.

Na Poniedziałek Wielkanocny synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Na Podkarpaciu wystąpią burze z opadami deszczu o sumie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Kiedy zagrzmi, powieje też silny wiatr, w porywach do 60-70 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami w porywach 40-60 km/h, północno-zachodni.