Pogoda na 5 dni: Wielkanoc jeszcze ciepła i słoneczna. Później pogodowa zmiana

W ciągu następnej doby Polska pozostanie pod wpływem wyżu Max znad Danii. Napłynie do nas chłodne i suche powietrze polarne morskie znad Skandynawii.

Nieco chłodniejsza chwila

Piątek zapowiada się w całym kraju słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Na sobotę synoptycy prognozują dużo słońca w całej Polsce. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu i południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Pogoda na Wielkanoc

Niedziela Wielkanocna będzie w całym kraju słoneczna. Temperatura wyniesie maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

W Lany Poniedziałek w całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 13 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę. Nadciągnie z południowego zachodu, ale jego kierunek może zmieniać się na północny.

We wtorek przelotne opady deszczu spodziewane są na wschodzie kraju. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Zrobi się chłodniej. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h.