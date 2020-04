Pogoda na 5 dni: wietrznie i nieco chłodniej. Miejscami zaledwie kilka stopni

Alarmy IMGW. Gdzie pogoda będzie niebezpieczna - 15-04-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie może spaść do -6 stopni Celsjusza. Na północy kraju powieje też porywisty wiatr. czytaj dalej

Do 18 stopni

Czwartek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu na Kaszubach, Suwalszczyźnie, Mazurach i Podlasiu. Spadnie tam do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Na piątek synoptycy prognozują pogodną aurę niemal w całym kraju. Tylko na Podkarpaciu możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Zapowiada się słoneczna sobota. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku))

Miejscami pokropi

Niedziela będzie słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni, w porywach powieje do 45 km/h.

W poniedziałek na Podkarpaciu może przelotnie popadać deszcz. W pozostałych regionach kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z północnego wschodu. W porywach osiągnie prędkość do 45 km/h.