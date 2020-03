Pogoda na 5 dni: wiosna przyszła na chwilę, przed nami duża pogodowa zmiana

Groźne przymrozki - miejscami do soboty. IMGW ostrzega - 26-03-2020 Nocami temperatura przy gruncie może spaść do -10 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami. czytaj dalej

Kończy się czas panowania słonecznego i mocnego układu wyżowego o imieniu Jerzy. W ciągu następnej doby Polska pozostanie jeszcze pod wpływem wyżu, którego centrum ulokowane jest nad zachodnią Rosją, jednak kraj powoli zacznie dostawać się, od południa, pod wpływ układu niżowego znad Morza Śródziemnego. Stąd więcej chmur i wyższa, wiosenna temperatura, ale taką sytuacją nie będziemy mogli cieszyć się długo.

W niedzielę i poniedziałek nad Europą utworzy się specyficzny układ ciśnienia. Od Skandynawii po Grecję i Turcję rozwinie się tak zwana bruzda niskiego ciśnienia, niczym dolina w atmosferze. Popłynie nią duży chłód z północy na południe, a ściągać to zimno pomoże rozległy wyż znad Atlantyku. Polska znajdzie się ponownie w arktycznej zimnej masie powietrza.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w świetle najnowszych wyliczeń modeli prognostycznych pierwsza dekada kwietnia zapowiada się bardzo chłodno i kapryśnie.

Pogoda na pięć dni

Piątek upłynie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Gdańskim i Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

W sobotę czeka nas na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie, na południowym wschodzie wzrastające do dużego. Na Podkarpaciu pojawią się przelotne opady deszczu o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, tylko na zachodzie skręcający na północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Sypnie śniegiem

Niedziela zapowiada się pochmurno z przemieszczającymi się od północnego zachodu w głąb kraju opadami. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem do 5-10 l/mkw, po południu przechodzący w śnieg do 1-5 centymetrów. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 7 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północny, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, ale w górach może rozpędzić się jeszcze bardziej - do 100 km/h.

W poniedziałek będzie pochmurno, ale możemy liczyć na większe przejaśnienia. Jednocześnie na północy kraju wystąpią przelotne opady śniegu do 1-3 cm oraz śniegu z deszczem do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 3 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Więcej przejaśnień

Na wtorek synoptycy przewidują zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 7 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h.