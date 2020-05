Pogoda na 5 dni: wir niżowy Zlatina "kuźnią" chłodu i opadów

Burze kilka dni z rzędu. Synoptycy alarmują - 01-05-2020 Majowy weekend w wielu regionach kraju przyniesie burze, którym mogą towarzyszyć też opady gradu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego stopnia. czytaj dalej

Co w kolejnych dniach w pogodzie

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego Zlatina z centrum ulokowanym nad południową Skandynawią. Nad krajem przemieszczą się z zachodu na wschód chłodne fronty atmosferyczne, za którymi napływa chłodne powietrze polarne morskie z północnego zachodu.

Jeszcze w niedzielę 3 maja niż znad Szwecji pozostanie kuźnią pogody dla Europy Środkowej. Wir niżowy będzie nadal ściągał chłodne wilgotne masy powietrza znad Atlantyku, w których wystąpią przelotne opady deszczu oraz słabe i umiarkowane burze. Napływ gorących mas powietrza znad Afryki, widoczny w prognozach kilka dni temu, zostanie zablokowany przez rozwijający się nad Atlantykiem, w rejonie Wysp Brytyjskich, silny układ wyżowy. Zwrotnikowe masy powietrza dotrą jedynie do Alp i Gór Dynarskich (Bałkany).

Wyż rozciągnie się po Bałkany i Morze Śródziemne. Polska znajdzie się we wschodniej części układu wyżowego, w której zaciągany jest z północy chłód. Wyż stanowi w atmosferze górę tworzoną przez osiadające masy powietrza. W tę górę wciskać się będą jednak doliny z frontami deszczowo-burzowymi. Stąd sporo zachmurzenia kłębiastego i przelotne opady deszczu.

Pogoda na 5 dni

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Popada przelotny deszcz do 1-10 litrów wody na metr kwadratowy, na północy i zachodzie kraju mogą pojawić się burze, podczas których może spaść do 15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 17 st. C w centrum kraju do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a na zachodzie i Pomorzu okresami dość silny. W burzach jego porywy mogą osiągać do 80 kilometrów na godzinę.

A jaka będzie niedziela? Możemy spodziewać się zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego i dużego, z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Na zachodzie i w centrum kraju synoptycy nie wykluczają burz. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 15 st. C w centrum kraju do 16 st. C na wschodzie. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. W burzach będzie silny i osiągnie do 80 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

A od nowego tygodnia?

Archeolodzy o suszy: może nas czekać prawdziwy wysyp odkryć - 01-05-2020 Polscy archeolodzy rozpoczynają już przygotowania do sezonu letniego, w którym znajdują najwięcej odkryć. Zdarza się, że brak opadów i wysuszona gleba znacznie ułatwiają im pracę. Jednak gdy susza jest zbyt silna, a w rzekach ubywa za wiele wody, jakość wydobywanych reliktów może być dużo gorsza. czytaj dalej

W poniedziałek utrzyma się kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 14 st. C na Pomorzu, przez 16 st. C w centrum kraju do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie w całej Polsce. Padać nie będzie tylko na południowym zachodzie. W pozostałych regionach spodziewane są przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na wschodzie może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, po 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Miejscami tylko 12 stopni

Co czeka nas w środę? Umiarkowane i duże zachmurzenie. Deszczu nie spodziewamy się jedynie na zachodzie, na pozostałym obszarze możliwe są przelotne opady do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.