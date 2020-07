Pogoda na 5 dni: wrócą burze z ulewnym deszczem

Tutaj pogoda może być groźna. Prognoza zagrożeń IMGW - 23-07-2020 Według prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu kolejnych dni należy wystrzegać się gwałtownych zjawisk pogodowych. Na terenie kilku województw możliwe są alarmy przed burzami. czytaj dalej

Do 28 stopni

Piątek na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, a na Dolnym Śląsku - burz. Spadnie tam do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W kotlinach górskich możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Na sobotę synoptycy prognozują pogodną aurę, tylko na wschodzie i Podkarpaciu przelotnie popada deszcz o sumie 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C w centrum. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

W niedzielę na południu i zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw. Lokalnie pojawi się też grad. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Zagrzmi i popada

Poniedziałek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz. Podczas wyładowań spadnie od 20 do 40 l/mkw., a lokalnie pojawi się też grad. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Zapowiada się pogodny wtorek, tylko na Suwalszczyźnie możliwy jest słaby deszcz o sumie 1-3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.