Pogoda na 5 dni: z ciepłem szybko się pożegnamy, popada deszcz ze śniegiem

W prognozie IMGW drugi stopień zagrożenia przed wiatrem, możliwe są też burze - 10-03-2020 W części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Z każdym dniem pogoda może stawać się coraz bardziej niebezpieczna. Alarmy przed silnymi porywami wiatru, miejscami drugiego stopnia, mogą obejmować niemal cały kraj. Lokalnie może też grzmieć i się błyskać. czytaj dalej

Wysoko na termometrach, ale z porywistym wiatrem

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami, będą pojawiały się też przelotne opady deszczu o sumie do 8 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. Będzie miał zachodni kierunek. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale.

Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Popada też przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach 60-80 km/h, o kierunku zachodnim. W strefie brzegowej porywy mogą osiągać ponad 100 km/h.

Pogoda na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Deszcz ze śniegiem

W piątek na Śląsku i w Wielkopolsce będzie pogodnie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie - deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągający 40-60 km/h, zachodni.

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Pogoda na weekend

Na początek weekendu synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami. Miejscami w sobotę pojawi się przelotny deszcz. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powiej słaby zmienny wiatr.

Niedziela okaże się pogodna. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy.

Pogoda na sobotę i niedzielę