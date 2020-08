Pogoda na 5 dni: żar nie przestanie lać się z nieba

Upał nie odpuszcza. Alarmy IMGW - 12-08-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Niebezpiecznie będzie do piątku. czytaj dalej

Będzie doskwierać upał

Na czwartek synoptycy prognozują na ogół słoneczną aurę. W Tatrach możliwe są burze z porywami wiatru 60-80 kilometrów na godzinę i opadami deszczu o sumie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku wschodniego.

W piątek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, wschodni, wiatr.

Sobota również zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Zanotujemy od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Dni pełne słońca

W niedzielę będzie słonecznie. Termometry pokażą od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, ze wschodu.

Poniedziałek okaże się przeważnie słoneczny. Temperatura wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, o kierunku południowo-wschodnim.