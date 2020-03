Pogoda na 5 dni: zimno odchodzi, znów będzie kilkanaście stopni

Zimno nie odpuszcza. Uwaga, przed przymrozkami alarmuje IMGW - 24-03-2020 Nocami chwyta kilkustopniowy mróz, co sprawia, że przy gruncie, także o poranku, temperatura jest niebezpiecznie niska. czytaj dalej

Dużo słońca

Środa będzie słoneczna, tylko miejscami pojawi się nieco chmur. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Powieje przeważnie z kierunku wschodniego. Ciśnienie spada, w południe barometry w Warszawie wskażą 1022 hektopaskale.

W czwartek czeka nas na ogół słoneczna aura. Na południu kraju zachmurzenie może wzrosnąć do umiarkowanego. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr.

Piątek na zachodzie kraju zapowiada się pogodnie, a na wschodzie - bardzo słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Do 17 stopni

W sobotę będzie pogodnie w całej Polsce. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Na niedzielę dla Pomorza synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach dzień upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę