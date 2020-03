Pogoda na 5 dni: zimowy epizod z opadami śniegu

Miliony ludzi zostały w domach. Poprawiło się powietrze - 27-03-2020 Pandemia, z którą walczy świat, zamknęła w domach miliony ludzi. Największe europejskie miasta niemal stanęły w miejscu, a to przyczyniło się do zmiany, którą trudno dostrzec gołym okiem. Widać ją za to doskonale z satelity. czytaj dalej

Drastyczna zmiana temperatury

Sobota przyniesie słoneczną aurę niemal w całym kraju. Tylko w kotlinach karpackich możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, które od północy będą przechodzić w śnieg. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach może osiągać do 70 km/h.

Poniedziałek na Pomorzu przyniesie przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie spadnie śnieg. W pozostałej części kraju dzień powinien być pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Na ogół pogodnie

Wtorek będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

W środę na północy prognozowane są przelotne opady deszczu. W reszcie kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie, a w porywach osiągnie do 50 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę