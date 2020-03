Pogoda na dziś: 18 stopni i groźny wiatr

Pogoda na 5 dni: Gizela i wir niżowy - niebezpieczna para będzie kształtować aurę - 11-03-2020 Porywy wiatru nawet do 100 kilometrów na godzinę, opady deszczu i śniegu oraz szybki spadek temperatury. Kolejne dni upłyną z dynamiczną i miejscami niebezpieczną pogodą. czytaj dalej

Czwartek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, do 18 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie dość silny. Jego porywy osiągną prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę, jednak na Wybrzeżu możliwe są porywy do 100 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

Przed silnym wiatrem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie oscylowała wokół 80 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy chłód i wilgoć. Jedynie na południowym wschodzie kraju będzie odczuwalny komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w całej Polsce będą niekorzystne.

Wideo Warunki bimeteo w czwartek 12.03

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Zachmurzenie duże, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa spadnie do 990 hPa.

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą do 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 70-95 km/h. Ciśnienie około południa spadnie do 995 hPa.

Pogoda Poznań

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-90 km/h. Ciśnienie około południa spadnie do 990 hPa.

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami pojawi się deszcz. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-90 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 990 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami spadnie też deszcz. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-90 km/h. Ciśnienie około południa spadnie do 983 hPa.