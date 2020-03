Pogoda na dziś: aura poprawi samopoczucie. Nawet jeśli cały dzień spędzicie w domu

Uwaga, silny mróz. Ostrzeżenia IMGW - 24-03-2020 Pogoda w najbliższych godzinach będzie niebezpieczna. Jak ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wystąpią przymrozki, a miejscami silny mróz. czytaj dalej

Warunki biometeo

Na środę synoptycy zapowiadają słoneczną pogodę. Chmury pojawią się tylko miejscami. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wiatr powieje przeważnie z kierunku wschodniego.

W całym kraju odnotujemy wyjątkowo niską wilgotność powietrza - na poziomie 30-40 procent. Odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Pogoda Trójmiasto

Pogoda Kraków

Na ogół słonecznie, temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1037 hPa.

Słonecznie, na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda Poznań

Słonecznie, termometry pokażą do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe spadnie do 1022 hPa.

Pogoda Warszawa

Słonecznie, na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa.

Pogoda Wrocław

Słonecznie, temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1017 hPa.