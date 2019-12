Pogoda na dziś: chłód i wiatr, do 6 stopni

Ewakuacje przed szalejącymi pożarami. "To będzie długa noc" - 05-12-2019 Wschodnia Australia walczy z pożarami. W akcji gaśniczej rannych zostało trzech strażaków. Są miejsca, gdzie zarządzono ewakuacje mieszkańców. Rozprzestrzenianiu się żywiołu sprzyjają porywisty wiatr i panująca w kraju susza. czytaj dalej

Zapowiada się pochmurny piątek na zachodzie i północy kraju. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie okresami wystąpią opady deszczu o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 50-65 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na krańcach północnych, wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy chłód, będzie też wietrznie, a na północy wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w północnej części kraju, w centrum i na południu neutralne.

Pogoda Warszawa

Pogodnie, po południu pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1005 hPa.

Pogoda Poznań

Pogoda Wrocław

Do południa pogodnie, później pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1000 hPa.

Do południa pogodnie, później pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1000 hPa.

Pogoda Kraków

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 992 hPa.