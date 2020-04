IMGW ostrzega przed przymrozkami - 17-04-2020 Na północy kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zdaniem synoptyków zjawisko może powracać w kolejnych dniach. czytaj dalej

Warunki biometeo

Przed nami pogodny piątek, jedynie na południu kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na Podkarpaciu oraz w Karpatach wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje z północno-zachodniego kierunku, słabo i umiarkowanie, na wschodzie okresami dość silnie. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Najwyższą wilgotność powietrze będzie miało na południu kraju i wyniesie tam ponad 70 procent. Tam, gdzie termometry wskażą najwyższe wartości, odczujemy komfort termiczny, a na pozostałym obszarze kraju - chłód. Miejscami będzie też wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeo w piątek 17.04

Pogoda Warszawa

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1004 hektopaskali.

Pogoda Trójmiasto

Pogoda Poznań

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1018 hPa.

Pogodnie. Termometry pokażą do 15 st. C. Będzie wiał północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1007 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1003 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Będzie wiał północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 990 hPa.