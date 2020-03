Uwaga na przymrozki. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 27-03-2020 W najbliższych dniach czeka nas szereg zagrożeń ze strony pogody. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed przymrozkami. Pojawiła się też prognoza zagrożeń, według której w weekend powieje silny wiatr, spadnie śnieg i wystąpią oblodzenia. czytaj dalej

Warunki biometeo

W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Gdańskim i Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wschodni i południowo-wschodni wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Wilgotność powietrza będzie wyższa niż w ostatnich dniach i wyniesie około 60 procent. Niezmiennie, odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo w piątek 27.03

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Pogodnie, temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1012 hPa.

Pogodnie, termometry pokażą do 11 st. C. Będzie wiał wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1026 hPa.

Pogoda Poznań

Pogodnie, na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1012 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie, termometry pokażą do 15 st. C. Będzie wiał wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda Kraków

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 15 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 995 hPa.