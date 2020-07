Burze z gradem. Żółte alarmy IMGW - 18-07-2020 W sobotę mogą pojawić się burze z gradem. Przed niebezpiecznymi zjawiskami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Pogodna sobota zapowiada się jedynie na północy. W pozostałej części Polski wystąpią przelotne opady deszczu. Niewykluczone są także burze, podczas których suma opadów sięgnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie może pojawić się także grad. Termometry pokażą maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 27 st. C na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale w porywach burzowych może rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.

Największa wilgotność powietrza pojawi się w południowych regionach kraju. W większości kraju pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Rano pogodnie, po południu prognozowane są przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W porywach burzowych może rozpędzać się do 90 km/h. Ciśnienie po południu będzie oscylować w okolicy 1000 hPa.

Rano pogodnie, po południu należy spodziewać się przelotnego deszczu lub burz. Temperatura maksymalna sięgnie 26 st. C. Powieje ze wschodu, a wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jednak w porywach burzowych może osiągać do 90 km/h. Po południu ciśnienie będzie wahać się w okolicy 1007 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pogoda Wrocław

Pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie po południu będzie oscylować w okolicy 1019 hPa.

Przelotny deszcz lub burza, temperatura minimalna wyniesie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje w porywach burzowych z prędkością do 90 km/h. Ciśnienie po południu osiągnie około 1002 hPa i waha się.

Pogoda Kraków

Przelotny deszcz lub burza, temperatura maksymalna sięgnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu, który w porywach burzowych będzie rozpędzać się do 90 km/h. Po południu ciśnienie będzie oscylować w okolicy 988 hPa.