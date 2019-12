Pogoda na dziś: deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Do 7 stopni

Pogodowy "bigos". Najpierw śnieg i wiatr, potem nawet 12 stopni - 13-12-2019 W ciągu najbliższych dni zanotujemy wysokie wartości na termometrach. Miejscami zobaczymy nawet 12 stopni Celsjusza. Zanim przyjdzie ocieplenie, w weekend czekają nas opady deszczu, deszczu ze śniegiem, samego śniegu oraz porywisty wiatr. Nad morzem porywy mogą dochodzić do prawie 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Sobota upłynie z dużym zachmurzeniem. Pojawi się też deszcz, deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku południowego. W strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do ponad 70 km/h.

Wilgotność powietrza w całym kraju dojdzie do powyżej 90 procent. Wszędzie będzie odczuwalne zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pochmurno. Okresami popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje miarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 40-70 km/h, z południa. Ciśnienie w południe wzrośnie do 991 hPa.

Pochmurno, ale pojawią się niewielkie przejaśnienia. Okresami wystąpią też opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, wschodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 970 hPa.

Pochmurno z okresowymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Wiatr będzie wiał umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach do 40-70 km/h, z południa. Ciśnienie w południe wzrośnie do 982 hPa.

Pochmurno, okresami możliwy jest deszcz, deszcz ze śniegiem, a wieczorem także słaby śnieg. Termometry pokażą maksymalnie do 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowy, okresami w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 984 hPa.

Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie do 6 st. C. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 40-70 km/h, z kierunku południowego. Ciśnienie w południe wzrośnie do 980 hPa.